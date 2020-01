Brancheorganisatie ANVR, waarbij zo'n driehonderd reisorganisaties zijn aangesloten en waarvan circa zestig organisaties reizen verzorgen naar China, adviseert al haar leden tot en met 29 februari geen reizen naar China uit te voeren, meldt de ANVR woensdag.

Reden voor het advies is de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Inmiddels zijn er in China bijna zesduizend besmettingen en 132 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Het virus is ook opgedoken in Frankrijk en Duitsland, in beide landen zijn vier mensen besmet geraakt met het coronavirus.

Om ieder risico uit te sluiten worden ANVR-reisorganisaties geadviseerd hun reizen naar het vasteland van China te annuleren tot en met 29 februari. Een uitzondering wordt gemaakt voor overstappende passagiers in Hongkong naar bijvoorbeeld Australië.

"Uiteraard zal de ANVR de situatie nauwlettend blijven volgen en houden we contact met Buitenlandse Zaken, RIVM en VWS. Veiligheid en gezondheid van reizigers hebben wij als reisbrancheorganisatie hoog in het vaandel", schrijft ANVR-directeur Frank Oostdam.

KLM blijft voorlopig naar China vliegen, maakt de luchtvaartmaatschappij woensdag bekend. Het bedrijf laat weten de ontwikkelingen rond het virus nauwgezet in de gaten te houden. British Airways en het Indonesische Lion Air Group zijn wel gestopt met alle vluchten naar China.