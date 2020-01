De Amerikaanse vliegtuigmaker Boeing heeft in 2019 voor het eerst sinds 1997 verlies geleden. Het bedrijf verloor ruim 630 miljoen dollar (omgerekend 572 miljoen euro), maakt Boeing woensdag bekend. De cijfers laten zien dat Boeing nog altijd worstelt met de problemen rondom het 737 MAX-toestel van de vliegtuigmaker.

Door de problemen met de 737 MAX-modellen zag Boeing de omzet met 37 procent terugvallen naar 17,9 miljard dollar. Vooral in het laatste kwartaal van 2019 had de Amerikaanse vliegtuigmaker het zwaar, toen leed het bedrijf een verlies van ruim een miljard dollar. De omzet viel in die periode terug van 28,3 miljard naar 17,9 miljard.

Boeing zag de kosten gerelateerd aan de 737 MAX-problematiek toenemen tot ruim 18 miljard euro, ruim het dubbele van wat de vliegtuigmaker na het derde kwartaal had voorspeld. Onderdeel van de 18 miljard is een reservering van nog eens 2,6 miljard dollar om vliegmaatschappijen en andere 737-MAX klanten te compenseren. Aan het eind van het tweede kwartaal reserveerde Boeing al 5,6 miljard om klanten te compenseren.

Het populaire vliegtuigtype mag al sinds maart 2019 de lucht niet in, na twee dodelijke crashes in Indonesië en Ethiopië die veroorzaakt werden door technische mankementen. Bij deze crashes kwamen in totaal 346 mensen om het leven. Begin januari kwam nog een nieuw softwaremankement aan het licht, waardoor de kosten alleen maar verder oplopen.

Omdat het nog altijd niet bekend is wanneer de 737 MAX weer de lucht in kan, besloot Boeing eind december de productie van het toestel helemaal stil te leggen. De Amerikaanse vliegtuigmaker zei onlangs dat het niet verwacht dat dat de Boeing 737 MAX voor aankomende zomer nog de lucht ingaat.

Door de problematiek moest topman Dennis Muilenburg eind december het veld ruimen. Kort daarna werd David Calhoun aangesteld als nieuwe topman.