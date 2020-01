De vijf nationale luchthavens hebben in 2019 een recordaantal passagiers verwerkt, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. In 2019 reisden ruim 81 miljoen mensen via één van de vijf nationale luchthavens van en naar Nederland.

In vergelijking met het jaar daarvoor is dit een stijging van 2,0 procent. Bijna 90 procent van het totaal aantal passagiers reisde via Schiphol Airport.

De grootste stijger is Eindhoven Airport. In vergelijking met 2018 is het aantal vervoerde passagiers op deze luchthaven met bijna 9 procent gestegen. Eindhoven Airport is daarmee de tweede luchthaven van Nederland na Schiphol Airport.

Alleen op Groningen Airport Eelde daalde het aantal passagiers. Het Groningse vliegveld verwerkte in 2019 23 procent minder passagiers dan in 2018.

Op vier van de vijf nationale luchthavens reisden de meeste passagiers van en naar een Londens vliegveld. Hiermee blijft Londen de meest populaire bestemming.

Het record geldt niet voor het vrachtvervoer. Het vrachtvervoer daalde juist met ruim 8 procent in vergelijking met een jaar daarvoor. Zowel in 2018 als in 2019 werden via de lucht vervoerde goederen alleen in Amsterdam en Maastricht afgehandeld.