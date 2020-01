Autofabrikanten sluiten de deuren van Chinese fabrieken en grote multinationals houden vestigingen dicht in reactie op het nieuwe coronavirus in China.

Zo legt autofabrikant Toyota de productie in China tot en met 9 februari stil, zegt een woordvoerder tegen Bloomberg.

Toyota heeft verschillende fabrieken in de regio's waar het coronavirus is geconstateerd. Na het Chinese Nieuwjaar heeft de regering verschillende wegblokkades aangelegd als maatregel tegen de verspreiding van het virus. Als gevolg daarvan komt Toyota in de knel met de toelevering van materiaal.

Op 10 februari beoordeelt de autofabrikant of de Chinese fabrieken weer open kunnen. Het bedrijf wil nog niet ingaan op wat de maatregel betekent voor de internationale levering van auto's.

Toyota volgt met de sluiting andere bedrijven, zoals Starbucks en McDonald's. Bij Starbucks zijn nu ruim 2.000 zaken dicht. Het bedrijf heeft al een winstwaarschuwing afgegeven. China is namelijk een belangrijke groeimarkt voor de keten.

IKEA heeft bekendgemaakt de helft van de dertig meubelwinkels in het Aziatische land te hebben gesloten.

Coronavirus kan de automarkt platleggen

Naast Toyota hebben ook andere autofabrikanten de deuren gesloten, zoals de autotak van Bosch en Honda. De topman van Bosch, Volkmar Denner, gaf gisteren tijdens een persconferentie in Stuttgart al aan dat het coronavirus de internationale automarkt plat kan leggen.

De Chinese fabrieken van Bosch zijn al voor het Chinese Nieuwjaar gesloten. Op 3 februari gaat het bedrijf de maatregel herzien. Vooralsnog geeft dat nog geen gevolgen voor de levering, geeft Denner aan.

Honda gaat nog een stuk verder en haalt medewerkers op die gestationeerd zijn in de provincie Hubei. Een woordvoerder van Honda bevestigd aan CNBC dat het om dertig medewerkers gaat.