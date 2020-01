Apple heeft in het kwartaal dat eindigde op 28 december een omzet van 91,8 miljard dollar (83,3 miljard euro) behaald, wat ruim 3 miljard dollar meer is dan analisten verwachtten. Bovendien is het een nieuw kwartaalrecord. Die inkomstengroei komt vooral van aantrekkende iPhone-verkopen en toenemende vraag naar accessoires zoals AirPods.

De omzet is 9 procent hoger dan in dezelfde periode in 2018.

Een jaar geleden waarschuwde CEO Tim Cook juist nog dat de omzet zou gaan tegenvallen, onder meer doordat de verkoop van smartphones achterbleef. Sindsdien verlaagde Apple de prijzen in China om meer te kunnen verkopen.

Het bedrijf hanteert een gebroken boekjaar, waarbij de maanden oktober, november en december als eerste kwartaal gelden.

Voor het tweede kwartaal verwacht Apple een omzet tussen de 63 en 67 miljard dollar. Het bedrijf houdt zo'n brede marge aan om rekening te houden met de onzekerheid die gepaard gaat met het coronavirus. Apple heeft leveranciers in het gebied rond Wuhan, waar de uitbraak begon. Daarbuiten zijn echter wel alternatieven, zegt CEO Cook.