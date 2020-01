De economie van China zal in 2020 minder hard groeien dan eerder gedacht vanwege de coronavirusuitbraak, voorspelt ING dinsdag. De Chinese economie zal volgens de bank dit jaar met 5,6 procent groeien, 0,3 procentpunt lager dan eerder gedacht.

De virusuitbraak en de daartegen ingevoerde maatregelen zorgt er volgens de bank voor dat de economische activiteit in het land afneemt. Chinezen moeten in het openbaar een mondkapje dragen en in meerdere Chinese steden rijdt er geen openbaar vervoer meer. Ook moeten mensen die onlangs in de regio Wuhan zijn geweest verplicht veertien dagen in isolatie worden geplaatst.

Hierdoor zullen er volgens ING minder mensen op de been zijn om te consumeren. Retailbedrijven zullen hier als eerste iets van voelen, gevolgd door restaurants en gemeenschappelijke plekken als zwembaden en sportscholen. Ook zal de toerismesector worden geraakt, omdat meerdere vliegmaatschappijen vluchten hebben geschrapt door de uitbraak.

Er is niet alleen maar slecht nieuws, stelt ING. Supermarkten kunnen wel een boost krijgen door de run op mondkapjes en bleek. Bleek kan worden gebruikt om woningen te desinfecteren.

De door de Chinese overheid genomen maatregelen moeten ervoor zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt. Inmiddels zijn er wereldwijd meer dan 4.500 besmettingen en 106 mensen overleden aan de gevolgen van het virus, waarvan het grootste deel in China.