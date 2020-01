Het Nederlandse winkellandschap kan weleens meer faillissementen tegemoetzien door de komst van Amazon. Dit voorspelt kredietverzekeraar Atradius woensdag in een prognose. Ook online winkels zouden volgens Atradius het effect van de Amerikaanse gigant gaan merken.

Atradius stelt dat de komst van Amazon extra prijsdruk bij de winkeliers legt. Volgens Edwin Kuhlman, hoofd risicobeheer Atradius Nederland, kan hierdoor vooral het aantal faillissementen van de zwakkere spelers stijgen.

Dit zijn ondernemingen die geen tegenslag kunnen opvangen en bijvoorbeeld geen onderscheidend vermogen hebben. "Partijen die inmiddels goed gepositioneerd zijn en voldoende financiële slagkracht hebben, zullen het beste in staat zijn om deze concurrentie het hoofd te bieden."

Atradius is als kredietverzekeraar actief als dienstverlener voor partijen die goederen leveren aan bijvoorbeeld winkeliers. Het bedrijf neemt daarbij het risico over dat de klant niet voor de goederen betaalt.

Afgelopen jaar is het aantal schadeclaims dat werd ingediend wegens wanbetaling met 17,1 procent gestegen en dit was vooral te wijten aan het grote aantal faillissementen van winkelketens.

Lastig klimaat voor winkeliers

Onder meer Hudson's Bay, CoolCat, Intertoys en Op=Op Voordeelshop gingen het afgelopen jaar failliet en dat zijn nog maar een paar namen. "Dat geeft aan hoe lastig het klimaat is in de retail", aldus Kuhlman van Atradius Nederland.

De precieze datum waarop Amazon de digitale deuren opent in Nederland is nog niet bekend, maar inmiddels hebben zich de afgelopen dagen al duizenden leveranciers gemeld. Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org, zei eerder tegen NU.nl zich geen zorgen te maken. "De taart is nog lang niet op, dit is juist goed voor de e-commercemarkt."

Verder is er ook nog veel onzekerheid in de bouw. De gevolgen van het beleid rond de uitstoot van stikstof en PFAS zijn nog onzeker, benadrukt Kuhlman. "Veel lopende bouwprojecten zijn gestaakt. Als een bedrijf daarnaast nieuwe projecten in portefeuille heeft waar nog geen vergunningen voor zijn afgegeven, komt de liquiditeit onder druk te staan."