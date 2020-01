De Nederlandse consument heeft contactloos betalen massaal omarmd. Aan het eind van 2019 werd bijna 70 procent van alle elektronische betalingen contactloos gedaan. Het ging om 3,04 miljard transacties. Dat blijkt uit cijfers van Betaalvereniging Nederland.

Elektronisch betalen, met een bankpas, creditcard, smartphone of wearable, was het afgelopen jaar goed voor 67 procent van alle betalingen. Betalen met contant geld is nog verder teruglopen, tot een derde van alle transacties. In 2018 werd nog 37 procent van de betalingen met cash gedaan.

"Contactloos betalen is in korte tijd een doorslaand succes geworden", aldus de Betaalvereniging. "Consumenten hebben bovendien steeds meer vertrouwen in de veiligheid van contactloos betalen", zegt de directeur van de vereniging, Piet Mallekoote.

Sinds we meer contactloos betalen, daalt het gemiddelde bedrag dat we per keer elektronisch afrekenen ook. Afgelopen jaar kwam dat uit op 24,77 euro, tegen 25,89 euro in 2018.