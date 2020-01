Hoewel nog lang geen sprake is van een straatbeeld zoals in China, is de vraag naar mondkapjes in Nederland de laatste tijd ook significant toegenomen. Vooral op plaatsen waar veel toeristen zijn, is de vraag groot uit angst voor het coronavirus, zo lijkt het.

Volgens een woordvoerder van Alliance Healthcare, dat zestig eigen Boots-apotheken exploiteert en als groothandel aan nog veel meer apotheken levert, worden de mondkapjes aan de lopende band verkocht.

"In ons filiaal op Schiphol zijn de mondkapjes niet aan te slepen. Maar ook op Hoog Catharijne, waar veel toeristen langskomen, zien we veel meer vraag."

De eigen voorraden van het bedrijf zijn inmiddels helemaal op. "Het lijkt erop dat naarmate er meer informatie over het coronavirus komt, de vraag toeneemt." Volgens de woordvoerder van de keten van apotheken, zijn het overwegend Aziatische toeristen die de mondkapjes aanschaffen.

In woonwijken geen gestegen vraag

"We hebben ook veel vestigingen in woonwijken door het land, daar zien we geen sterk toegenomen vraag."

Webwinkel bol.com ziet op de site ook veel meer vraag. "Vijftig keer meer, dat gaat om duizenden mondkapjes", aldus een woordvoerder.

Bij bol.com zien ze sinds vorige week een opleving in de verkoop van mondkapjes. "Overigens ook in de vraag naar desinfectiegel." Mediq Medeco, een leverancier in medische hulpmiddelen, zegt alle soorten mondkapjes nog wel op voorraad te hebben en ervoor te waken dat ze niet meer te krijgen zijn.

"We zorgen ervoor dat we onze bestaande klanten, zoals ziekenhuizen, kunnen blijven leveren." Vanuit de ziekenhuizen is de vraag gelijk aan hoe die was voor het coronavirus. "We kijken wel wat er in de markt gebeurt, zodat we daar op kunnen anticiperen. Je merkt dat de vraag toeneemt."