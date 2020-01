Verschillende grote Nederlandse bedrijven die handel met China drijven, nemen maatregelen vanwege het coronavirus, blijkt dinsdag uit een rondgang van NU.nl. Zo meldt FrieslandCampina dat medewerkers al sinds maandag niet meer van en naar China en Hongkong reizen.

"We volgen de adviezen van de Europese en lokale autoriteiten", aldus een woordvoerder van FrieslandCampina. Of de uitbraak van het virus van grote invloed op het bedrijf zal zijn, durft hij nog niet te zeggen.

"Vanwege Chinees Nieuwjaar hebben de meeste mensen nu nog vakantie. Gewoonlijk hebben we daarom altijd al extra voorraden voor die periode klaarliggen, dus het bevoorraden van winkels in China gaat gewoon door." Mogelijk wordt die periode nog verlengd om de risico's af te dekken, maar dat is nog niet zeker. Thuiswerken wordt overwogen. Het is nog onduidelijk hoelang de reisstop van het bedrijf van kracht blijft.

FrieslandCampina is een grote speler op de lokale markt voor kindervoeding en verkoopt in Hongkong veel gecondenseerde melk. In Hongkong heeft het bedrijf ook last van de demonstraties tegen inmenging van de Chinese regering, die inmiddels maanden aan de gang zijn. De omzet en winst over 2019 hebben hier flink onder te lijden, waarschuwde CEO Hein Schumacher afgelopen oktober.

Chipmachinemaker ASML heeft meer dan duizend medewerkers in China en dertien kantoren waaronder één in Wuhan, waar het virus het eerst werd gedetecteerd. "Een klein servicekantoor", aldus een woordvoerder van het bedrijf. "We monitoren de situatie en volgen zowel de aanwijzingen van lokale overheden op als die van de wereldgezondheidsorganisatie WHO."

Shell beperkt de reizen binnen China

Shell laat inmiddels geen werknemers meer naar de Chinese provincie Hubei reizen. Reizen binnen andere delen van het Chinese vasteland, Hongkong, Macau en Taiwan "zijn ook aan regels gebonden", aldus een woordvoerder van het bedrijf dat wereldwijd actief is.

Over een eventueel effect op de activiteiten als gevolg van het coronavirus kan de woordvoerder nu nog niks zeggen. Shell zit in een zogenoemde gesloten periode, omdat de jaarcijfers later deze week gepresenteerd worden.

Dat laatste geldt ook voor Unilever, dat een kantoor in Sjanghai heeft. Komende donderdag presenteert het concern de jaarcijfers over 2019. Het bedrijf doet daarom nu geen uitspraken over maatregelen vanwege het coronavirus en de mogelijke impact daarvan op de inkomsten.