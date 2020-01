De productie van Nederlands gas kan in 2030 al tot zo goed als nul zijn gereduceerd als de omstandigheden voor de winning ervan niet veranderen, meldt Trouw dinsdag op basis van een rapport van The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS).

De opbrengst van de Nederlandse gaswinning uit kleine velden voor de langere termijn is volgens het rapport consequent overschat. "De belangrijkste reden daarvoor is niet technisch of geologisch, maar eerder een onderschatting van hoe snel het ondernemingsklimaat voor gaswinning in Nederland is verslechterd."

Het duurt lang voordat vergunningen worden afgegeven, lokale overheden traineren die trajecten zoveel mogelijk en het fiscale beleid is relatief ongunstig, stellen de deskundigen in het onderzoek.

"De huidige lage gasprijzen maken het ook moeilijker voor Nederlandse gasproducenten om financiering te krijgen." Een dalende productie en een gelijkblijvende vraag leiden ertoe dat Nederland veel meer gas moet importeren. De Groningse gaskraan wordt immers ook dichtgedraaid.

"Binnen de Europese Unie wordt Nederlands gas, nu en in de toekomst, vervangen door Russisch gas en geïmporteerd lng, vloeibaar gas." Het geïmporteerde gas is echter minder groen dan Nederlands gas, zeggen de deskundigen in het rapport. Dat komt door weglekken en het feit dat het over grote afstanden vervoerd moet worden.