Ook Amerikaanse investeerders reageren maandag negatief op de verdere verspreiding van het coronavirus in China en andere delen van de wereld. De S&P 500- en Nasdaq-indices daalden omstreeks 19.30 uur met 1,15 procent en techindex Nasdaq stond 1,5 procent lager. Europese aandelenbeurzen sloten overwegend lager dan 2 procent.

Wereldwijd staan aandelenkoersen lager door toenemende zorgen over het coronavirus. Het aantal doden door het virus is opgelopen naar meer dan tachtig mensen en de ziekte heeft zich inmiddels over meer dan tien landen verspreid. Een van de zorgen is dan ook dat China een epidemie niet kan tegenhouden.

De AEX-index sloot door de zorgen over het virus voor het eerst sinds begin december weer onder de 600 punten. De index sloot 2,5 procent lager op 598,69 punten. Ook de aandelenbeurzen in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk sloten flink lager, met respectievelijk 2,4, 2,4 en 2,3 procent.

Vooral aandelenkoersen gerelateerd aan reizen, zoals luchtvaartmaatschappijen en hotels, hadden het zwaar. Vliegmaatschappij American Airlines verloor bijna 5 procent aan waarde en China Southern Airlines verloor zelfs 7,2 procent.

Door zorgen over het coronavirus daalde de olieprijs ook flink. Een vat Brentolie verloor 2,6 procent aan waarde en kostte zo'n 58,5 dollar (zo'n 53,11 euro), een vat Amerikaanse olie werd 2,3 procent minder waard en kostte 53,1 dollar. Veel investeerders vluchtten naar goud. Het edelmetaal, dat door veel investeerders als 'veilige haven' wordt gezien in roerige tijden, groeide 0,4 procent in waarde naar 1.578 dollar.