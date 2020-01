Het UWV verwacht in 2020 zo'n 65 miljoen euro kwijt te zijn aan het langere betaalde partnerverlof na de komst van een baby. Er zullen zo'n 36.000 partners een aanvraag indienen, schat het instituut dinsdag in de Januarinota.

De regeling geldt dit jaar voor alle kinderen die worden geboren vanaf 1 juli. Partners hebben vanaf die datum recht op maximaal vijf weken extra verlof tegen 70 procent van het dagloon. In de komende jaren verwacht het instituut dat het aantal jaarlijkse aanvragen verder zal oplopen naar 95.000, goed voor een bedrag van 173 miljoen euro.

Naar verwachting zal het UWV dit jaar 3,5 miljard euro uitkeren aan mensen die in de WW zitten; minder dan in eerdere jaren. In 2018 en 2019 stond dit cijfer nog op respectievelijk 4,1 miljard euro en 3,7 miljard euro. De vermindering komt vooral door de verkorting van de WW. Ontslagen werknemers hebben straks recht op maximaal 24 maanden WW-uitkering in plaats van 38 maanden.

Wel nemen de verwachte uitkeringslasten voor arbeidsongeschiktheid nemen juist toe, naar 13,4 miljard euro in 2020. Vorig jaar lag dit bedrag nog op 12,9 miljard euro. Die toename komt vooral door het stijgende aantal 60-plussers. Deze groep heeft een groter risico op gezondheidsproblemen en heeft daarom een hogere kans om arbeidsongeschikt te raken.

Verder denkt het UWV zo'n 1 miljard euro uit te keren voor werknemers van wie het dienstverband is geëindigd na langdurige arbeidsongeschiktheid. Over 2015 tot 2020 worden ruim 66.000 compensaties verwacht van in totaal ruim 900 miljoen euro. Vanaf 2020 is de verwachting jaarlijks zeventienduizend compensaties uit te keren van in totaal 175 miljoen euro.