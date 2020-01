De Europese aandelenbeurzen doken maandag in het rood, getriggerd door zorgen om de verspreiding van het coronavirus en de economische impact daarvan. De vergelijking met 2003, toen het SARS-virus om zich heen greep, is snel gemaakt.

"Op de korte termijn had SARS wel degelijk impact", zegt Marijke Zewuster, hoofd opkomende markten bij het economisch bureau van ABN AMRO. "Je zag dat een beetje terug in de economische groeicijfers over het kwartaal waarin het opspeelde. Maar op het totaal zag je dat niet of nauwelijks ."

De economische groei in China over 2003, het jaar waarin SARS om zich heen greep in Azië, kwam uit op 3,1 procent tegen 1,7 procent een jaar eerder. Zewuster: "China en de regio ontworstelden zich toen net aan de Aziëcrisis. Door SARS was er een klein dipje, maar daarna kwam de groeispurt."

Het lastige van dit soort effecten is volgens de econoom dat je nooit weet wat er gebeurd zou zijn als er geen SARS zou zijn geweest. Hetzelfde geldt nu voor het coronavirus. "Je kunt niet experimenteren in de economie."

Een crisis levert vaak activiteit op

Bovendien levert een crisis vaak ook weer economische activiteit op. "Na een aardbevingen worden huizen gebouwd of hersteld. Zelfs nu met dit virus levert het werk op omdat ziekenhuizen worden gebouwd."

Maar de consumptie van de mensen in de getroffen regio neemt natuurlijk af en ze reizen ook niet. "De Chinese economie is wel veel groter geworden dan ten tijde van SARS", zegt Zewuster. "'Ze zijn belangrijker geworden als economische factor op het wereldtoneel. Daardoor zal een eventuele vertraging in de groei daar, ook een grotere impact op de wereld hebben."

Hoe dan ook houden mensen - en met name beleggers - niet van onzekerheid. "Net nu de handelsoorlog tussen China en de VS lijkt te bedaren, breekt dit virus uit. De investeerder denkt dan meteen: what's next? Dus het draagt bij aan de onzekerheid en onzekerheid is nooit goed."