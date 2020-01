Staalconcern Tata Steel in IJmuiden is deels vrijgesteld van Amerikaanse importheffingen, bevestigt een woordvoerder van minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) maandag. Het gaat specifiek om gelamineerd staal, dat onder meer wordt gebruikt voor blikjesproductie. Hierop zat sinds juni 2018 een importheffing van 25 procent.

De staalheffing van 25 procent gold voor ongeveer een vijfde van de totale staalexport van het staalconcern naar de Verenigde Staten. Kaag zegt maandag tegen RTL Z dat de importheffingen Tata Steel in het ergste geval 100 miljoen euro hadden kunnen kosten, wat tot een verlies van honderd banen had kunnen leiden.

De Amerikanen maken de uitzondering omdat het blikjesstaal niet in de Verenigde Staten wordt geproduceerd. Voor de vrijstelling van het Tata Steel-staal konden Amerikaanse bedrijven bij de overheid speciaal vrijstelling vragen van de importheffingen. Met de algehele vrijstelling van de importheffingen hoeven Amerikaanse bedrijven deze stap niet meer te nemen.

Volgens een woordvoerder van Kaag zou een negatieve beslissing over de tarieven de export van het product naar de VS in gevaar hebben gebracht.

De heffingen op staal en aluminium werden in 2018 door de Amerikaanse president Donald Trump ingesteld, om zo de staal- en aluminiumindustrie in zijn land een duw in de rug geven. Volgens Trump werd die industrie al tientallen jaren oneerlijk behandeld door andere landen.

Ondanks de wijziging voor gelamineerd staal, blijven de tarieven van 25 procent voor andere staal- en aluminiumproducten uit de EU wel overeind. Het kabinet blijft zich er volgens een woordvoerder echter voor inzetten om de importheffingen op alle metaalproducten uit de EU naar de VS van tafel te krijgen.