Mensen die een KLM-vlucht naar China hebben geboekt, mogen die kosteloos annuleren of omboeken. De luchtvaartmaatschappij geeft daarmee naar eigen zeggen gehoor aan de eis van de Chinese luchtvaartautoriteit om te helpen bij het "onder controle krijgen van het coronavirus".

Vooralsnog geldt de maatregel van maandag 27 januari tot 29 februari. Ook deelt de maatschappij mondkapjes uit aan het personeel dat op de vluchten van en naar China werkt, zo laat een KLM-woordvoerder aan NU.nl weten.

KLM vliegt vanaf Schiphol rechtstreeks naar de Chinese steden Sjanghai, Hangzhou, Peking, Chengdu en Xiamen en Hongkong. "We delen mondkapjes uit aan het personeel voor de vluchten vanuit China. Zij zijn niet verplicht die te dragen. Dat is op vrijwillige basis", zegt de woordvoerder. De passagiers krijgen geen mondkapjes.

De KLM-woordvoerder kon niet zeggen of reizigers mondkapjes kunnen krijgen als ze erom vragen. Ook wist hij niet of nu meer klanten dan gebruikelijk vluchten naar China annuleren. "Sowieso weten we de reden niet als mensen een vlucht annuleren."

Een woordvoerder van Schiphol laat desgevraagd weten dat er wekelijks ruim honderd passagiersvluchten van en naar China worden uitgevoerd. Op de luchthaven is volgens de woordvoerder niks te merken van zorgen over reizen naar China.