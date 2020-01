Luchtvaartmaatschappij KLM deelt in verband met het coronavirus mondkapjes uit aan de bemanning die op vluchten van en naar China werkt. KLM vliegt vanaf Schiphol rechtstreeks op de Chinese steden Sjanghai, Hangzhou, Peking, Chengdu, Xiamen en Hongkong.

"We delen mondkapjes uit aan het personeel voor de vluchten van en naar China. Zij zijn niet verplicht die te dragen. Dat is op vrijwillige basis", zegt een woordvoerder van KLM tegen NU.nl. Aan passagiers worden geen mondkapjes uitgedeeld.

De woordvoerder kon nog niet zeggen of reizigers mondkapjes kunnen krijgen als ze daarom vragen. "Verder nemen we geen bijzondere maatregelen." De KLM-zegsman kon ook niet zeggen of meer passagiers dan gebruikelijk vluchten naar China annuleren. "Sowieso weten we de reden niet als mensen een vlucht annuleren."

Volgens het RIVM zijn er nog geen redenen om voorzorgsmaatregelen te nemen in verband met het coronavirus. Wel wijst het instituut op het aangepaste reisadvies voor Wuhan en de directe omgeving.