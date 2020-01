Woningstichting Vestia voert gesprekken met accountants KPMG en Deloitte om tot een schikking te komen rond hun rol in het derivatenschandaal bij de woningcorporatie.

Dit bevestigen woordvoerders van de partijen aan NU.nl na berichtgeving door De Telegraaf. Volgens het dagblad ligt er ook al een schikking op tafel van 84 miljoen euro, maar dit wordt niet bevestigd.

De geplande rechtszaak zou plaatsvinden in de eerste week van februari, maar is verplaatst naar 31 maart.

Vestia kwam in 2012 in de problemen door zogeheten derivaten, financiële producten waarbij risico’s zoals een rentestijging of -daling kunnen worden afgedekt. Met de omstreden contracten gokte de woningstichting feitelijk op een rentestijging terwijl de rente juist daalde.

Vestia moest flink toeleggen op de producten en kocht de producten noodgedwongen voor bijna 2 miljard euro af bij banken. Andere corporaties moesten vervolgens bijna 700 miljoen euro inleggen om Vestia overeind te houden.

Vestia verwijt de accountants dat ze de goedkeurende verklaringen hadden afgegeven voor de jaarrekeningen.

Deze zomer schikte de woningstichting, die zo’n 64.000 woningen beheert, voor 175 miljoen euro met Deutsche Bank. Volgens Vestia had de bank een groot aandeel in het derivatenprobleem van Vestia.