De Europese aandelenbeurzen tonen maandag rode cijfers, die samenhangen met de toenemende zorgen over de economische impact van het coronavirus. Vooral de vraag naar riskantere aandelen neemt af.

Het aantal doden door het virus is opgelopen naar meer dan tachtig mensen en de ziekte heeft zich inmiddels over meer dan tien landen verspreid. Een van de zorgen is dan ook dat China een epidemie niet kan tegenhouden.

De STOXX 600, een aandelenindex die bestaat uit de top zeshonderd van aandelen van Europese landen, liet maandag rond 9.00 uur Nederlandse tijd een daling van 1,5 procent zien. Aandelen van mijnbouwbedrijven maken zelfs een daling van 3,1 procent door vanwege hun verwevenheid met de Chinese markt. Deze sector wordt in Europa op dit moment het hardst geraakt.

In de Franse aandelenindex CAC valt de daling van luxemerken het meest op. Zo dalen LVMH, Hermes en Kering, dat onder meer Gucci onder zich schaart, tussen de 2 en 3 procent. Dergelijke merken leunen erg op de vraag uit China.

De Britten zien in aandelenindex FTSE 100 een gemiddelde daling van 1,5 procent. Ook hier is het effect op een luxemerk als Burberry aanzienlijk, met een daling van 4,8 procent. Aandelen van vliegmaatschappijen dalen bovendien gemiddeld met 2 procent, wat komt door een verwachte terugloop in de toerismesector. British Airways-eigenaar IAG daalt zelfs met 5 procent.