Chinese werkgevers bieden hun werknemers langere nieuwjaarsvakanties aan of laten ze vanuit huis werken om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen.

De vakantie voor de viering van Chinees Nieuwjaar wordt met drie dagen verlengd tot 2 februari. Winkels worden tijdelijk gesloten en evenementen worden geannuleerd. Wuhan, de stad waar het coronavirus het eerst uitbrak, zit vrijwel helemaal op slot. Ook in andere steden is de bewegingsvrijheid aanzienlijk ingeperkt.

Veel bedrijven adviseren werknemers die uit Wuhan of de provincie Hubei willen vertrekken om thuis in quarantaine te blijven. De Hong Kong Stock Exchange heeft een feestelijke ceremonie voor de eerste handelsdag van het jaar afgezegd in verband met het coronavirus.

Hongkong maakte eerder al bekend dat inwoners van Hubei vanaf maandag niet meer welkom zijn in de administratieve regio. In Suzhou, een gebied in het oosten van China waar veel farmaceutische bedrijven en techconcerns zitten, houden veel ondernemingen de deuren gesloten tot minstens 8 februari.

E-commercegigant Alibaba staakte de verkoop van mondkapjes via het platform Taobao, omdat de prijzen door het dak gingen.