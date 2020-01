Zes intensivecareverpleegkundigen van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) slepen het ziekenhuisbestuur voor de rechter. Ze gaan in beroep tegen het besluit om hun steeds zwaardere functie niet beter te belonen, bevestigen ze aan NU.nl na berichtgeving van het Leidsch Dagblad.

De functieomschrijving van de verpleegkundigen dateert uit 2003 en is verouderd, menen de aanklagers. "Allerlei taken die voorheen door specialisten werden uitgevoerd, zijn naar ons overgeheveld", zegt Philip Pieterse. Hij werkt al sinds 1982 in het LUMC.

"Wij doen tegenwoordig bijvoorbeeld zelf de dialyses, hanteren hartlongmachines en doen laboratoriumonderzoek", aldus Pieterse. Het salarisniveau past niet bij de werklast, waar een heel scala aan technische en levensreddende verantwoordelijkheden aan zijn toegevoegd.

De verpleegkundigen haalden eerder bakzeil bij de Adviescommissie Rechtspositionele Bezwaren van het LUMC. De groep bestond toen uit dertig verpleegkundigen, die werden bijgestaan door vakbonden NU'91 en FNV. Zes van hen stappen nu naar de bestuursrechter.

Ook onvrede in andere UMC's

Ook in andere universitair medisch centra heerst volgens Mark Froklage van vakbond NU'91 onvrede over de verouderde functieomschrijvingen. "We horen dezelfde soort klachten en deze zaak wordt door andere verpleegkundigen met veel interesse gevolgd."

Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak voor de bestuursrechter dient.