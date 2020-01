1 op de 5 mensen stapt nooit over van zorgverzekeraar, energieleverancier of telecomprovider en betaalt hierdoor hogere prijzen dan nodig. Dit kan oplopen tot wel duizend euro per jaar. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingssites Pricewise en Independer, op verzoek van het Algemeen Dagblad.

Vooral ouderen, lageropgeleiden en mensen met een laag inkomen gaan niet elk jaar op zoek naar de laagste prijs en krijgen hierdoor een hogere rekening gepresenteerd.

De vergelijkingssites keken naar gegevens van meer dan een miljoen mensen. Vooral hoogopgeleide vijftigplussers zijn goed in het speuren naar de beste deals voor hun energie, telefoon, internet, hypotheek en verzekeringen.

Pricewise keek ook naar de motieven van niet-overstappers. Zij weten niet dat dit mogelijk is, kunnen het niet zelf of willen niet naar een andere provider.