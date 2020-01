Het zit Boeing niet mee. In dezelfde week dat de Amerikaanse vliegtuigbouwer bekend moest maken dat de 737 MAX voorlopig nog niet zal vliegen, moest vrijdag een eerste vlucht van het nieuwste toestel worden afgeblazen vanwege slecht weer.

De Boeing 777X zou aan het begin van de dag Amerikaanse tijd een vijf uur durende testvlucht maken, zo liet een woordvoerder aan NU.nl weten. Als gevolg van slechte weersomstandigheden ging de vlucht dus niet door.

Het gaat om het eerste nieuwe toestel dat Boeing aan de wereld toont sinds de lancering van de 737 MAX. Dat vliegtuig staat sinds maart vorig jaar wereldwijd aan de grond nadat twee toestellen van het type neerstortten waarbij alle inzittenden om het leven kwamen.

De nieuwe 777 is het grootste vliegtuig ter wereld met twee motoren; de A380 van Airbus en de 747 van Boeing zijn groter, maar deze hebben vier motoren. Tweemotorige toestellen zijn zuiniger en stoten minder uit.

In 2021 wordt de eerste geleverd

In november 2013 maakte Boeing bekend dat het nieuwe toestel op de markt zou komen, de productie begon in 2017. Als het testprogramma goed verloopt, wordt de eerste in 2021 aan een klant geleverd.

Behalve één van de grootste toestellen, is het ook één van de duurste vliegtuigen met een cataloguswaarde van 410 miljoen dollar (ongeveer 372 miljoen euro) voor de kleinste variant, de 777-8 en van 442 miljoen dollar voor de iets grotere 777-9. Deze heeft ruimte voor 426 passagiers, de kleinere voor 384 reizigers.