De EU-lidstaten, China en nog vijftien landen hebben de Verenigde Staten buitenspel gezet bij de vorming van een ad-hocgeschillencommissie. Dat schrijven de ministers in een gezamenlijk statement in Davos.

Met deze beslissing omzeilen de regeringen de blokkade van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) door de VS. Onder leiding van de Amerikaanse president Donald Trump is de benoeming van nieuwe juristen in de geschillencommissie geblokkeerd, omdat het land boos is dat het een aantal zaken verloor van China.

Sindsdien is de scheidsrechter in internationale handelsconflicten lamgelegd. Totdat die commissie weer in werking treedt, behandelt een alternatieve commissie de handelsconflicten tussen de deelnemende zestien landen en EU-lidstaten. "Deze regeling staat open voor elk WTO-lid dat eraan wil deelnemen," schrijven de ministers.

De deal is ondertekend door de ministers van Australië, Brazilië, Canada, China, Chili, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Zuid-Korea, Mexico, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Panama, Singapore, Uruguay, Zwitserland en de EU-lidstaten.