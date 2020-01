Duizenden leveranciers hebben zich afgelopen dagen gemeld bij de Nederlandse tak van webgigant Amazon, die binnenkort zijn digitale deuren opent voor meer dan alleen boeken. Kan een Nederlandse webwinkel of winkelier om de hoek nog opboksen tegen zo'n gigantische speler?

Wereldwijd heeft Amazon meer dan 300 miljoen klanten in 185 landen. Op elke Europese markt die Amazon tot nu toe betrad, werd het marktleider. De uitbreiding van het bedrijf van 's werelds rijkste man, Jeff Bezos, gaat Nederlandse retailers niet in de koude kleren zitten.



"Dit is nog maar het begin", zei Amazons landenmanager van de Benelux Roeland Donker.

Toch ligt de directeur van Thuiswinkel.org, Wijnand Jongen, er niet wakker van. "De taart is nog lang niet op, dit is juist goed voor de e-commercemarkt."

Jongen wijst op de groei van de onlineverkoop afgelopen jaren van tussen de 12 en 15 procent. Ja, de komst van Amazon geeft die een extra impuls, maar we worden niet onder de voet gelopen, is zijn idee.

'We waren jarenlang een klein, Gallisch dorpje'

Daarvoor zit de Nederlandse onlinemarkt te goed in elkaar, met sterke spelers en een hoge kwaliteit. "We waren jarenlang een Gallisch dorpje, te klein om interessant te zijn voor buitenlandse partijen, met ons eigen betaalsysteem (iDEAL), onze eigen bezorgservice (PostNL) en onze eigen taal", zegt Jongen.



Absolute marktleider in dat 'dorpje' is bol.com: in 2018 was hun jaaromzet 1,64 miljard euro. Coolblue volgt (1 miljard euro), met daarna Zalando als grootste onlineverkoper van non-food producten (550 miljoen euro). Zij zullen de taart met nieuwkomer Amazon moeten delen, die in 2018 al 350 miljoen euro omzette in Nederland.



Albert Heijn (565 miljoen euro) ziet de komst van Amazon ook met lede ogen aan. De Amerikaanse bezorgreus gaat zich naast games, elektronica en speelgoed ook toeleggen op koekjes, kruiden en sauzen. "De retailwereld wordt alleen nog maar dynamischer met de komst van Amazon", zegt topvrouw Marit van Egmond tegen De Ondernemer.

The place to be voor inspiratie

Het is zeker niet alleen kommer en kwel, denkt directeur van Detailhandel Nederland, Hester Duursema. "Ja, deze boost voor onlineverkoop zal z'n weerslag hebben op de fysieke winkel." Die zal nog meer z'n best moeten doen om zich te onderscheiden, een reden voor de klant zijn om de deur uit te stappen.



"We weten allemaal dat Amazon op prijs gaat concurreren. Dat ga je niet van ze winnen, want zij houden dat veel langer vol. Winkels zijn the place to be om te inspireren, online is er voor de gerichte aanschaf en herhalingsaankopen", volgens Duursema.



De prijs moet bij Amazon maar liefst 10 procent lager liggen dan bij vertrouwde webshops voordat Nederlanders de overstap maken, kwam uit een onderzoek van consultancybedrijf Simon-Kucher & Partners onder 1.129 Nederlanders. De belangrijkste reden om iets bij Amazon te bestellen was voor de meerderheid inderdaad de lagere prijs. Desondanks zei 43 procent liever bij de voor hen gebruikelijke webshop te blijven.

Duizenden nieuwe verkopers bij Amazon

Kansen biedt de komst van Amazon ook, aldus Duursema van Detailhandel Nederland. "Via de marktplaats is voor ondernemers een afzetgebied met een reikwijdte in heel Europa plots binnen handbereik." Afgelopen dagen meldden duizenden bestaande verkopers en honderden nieuwe ondernemers zich bij Amazon.nl.



Plus: de concurrentie houdt bedrijven scherp en innovatief, en daar profiteren klanten van. Zo kondigde bol.com afgelopen week plots aan zich óók op kleding te gaan toeleggen, hoewel het bedrijf zelf zei dat die beslissing niet direct te maken had met de komst van Amazon.



Eén à twee platformen zullen in 2025 de online markt domineren, schatte het ING Economisch Bureau deze week in het rapport Nieuwe strijd staat voor de deur in online retail. Wie dat zullen worden? "Hoe groot Amazon wordt, hangt af van hoeveel Nederlanders door de knieën zullen gaan voor de prijs", zegt Duursema.