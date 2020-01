De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs weigert voortaan beursgangen te organiseren voor bedrijven met alleen witte heteromannen in het bestuur. Dit zei topman David Solomon donderdag op het Wereld Economisch Forum in Davos, meldt CNBC.

Goldman Sachs is de grootste begeleider van beursgangen in de Verenigde Staten. Solomon geeft om deze reden aan dat zijn bedrijf een voorbeeldfunctie bekleedt en druk kan uitoefenen om verandering in gang te zetten. Vanaf juli dit jaar zal daarom bij Europese en Amerikaanse bedrijven de beursgang worden geweigerd als diversiteit in het dagelijks bestuur ontbreekt. De topman geeft als voorwaarde dat er minstens één divers lid in het bestuur moet zitten en hierbij zal gefocust worden op vrouwen.

Solomon verwacht dat de maatregel tot minder winst zal leiden voor Goldman Sachs, maar "dit is het beste advies dat we aan bedrijven kunnen geven op de langere termijn, ook om hun stakeholders tevreden te houden".

Goldman Sachs is niet de eerste die dit soort eisen stelt. Grote vermogensbeheerders zoals BlackRock en State Street eisen al langer van bedrijven waarin ze beleggen dat er vrouwelijke bestuurders zijn.