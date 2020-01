De Franse cognac- en likeurmaker Rémy Cointreau zag vrijdag bijna een half miljard dollar (ruim 450 miljoen euro) aan beurswaarde verdampen na publicatie van de verkoopcijfers. In een toelichting op die cijfers waarschuwde het concern voor de mogelijke impact van de uitbraak van het coronavirus in China op de vraag naar cognac.

De Chinezen zijn met name liefhebbers van dure cognac. "De potentiële impact van het coronavirus op onze bedrijfsvoering kan aanzienlijk zijn, aangezien we zijn blootgesteld aan China", zo zei financieel directeur Luca Marotta tegen analisten, in een toelichting op de verkoopcijfers over het derde kwartaal.

"We hebben geen harde cijfers, maar het is duidelijk dat we ons zorgen maken, aangezien China een belangrijke groeimotor is."

Het aandeel Rémy Cointreau - een samensmelting van Rémy Martin (cognac) en Cointreau (likeur) - ging zo'n 10 procent onderuit. Cognac is goed voor meer dan 70 procent van de omzet van het concern en de afzet in China voor een geschatte 20 procent van de winst.

Chinees Nieuwjaar, dat zaterdag begint en twee weken wordt gevierd, is een belangrijke periode voor de drankindustrie. Marotta van Rémy Cointreau zei dat de uitbraak van het coronavirus geen directe invloed heeft op de export naar China. "Omdat het morgen al is. Maar de kans dat dit de verkopen van Europese dranken in de komende maanden zal raken, is zeer reëel."