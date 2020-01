Opnieuw is Jamie Dimon, topman van JPMorgan Chase, de bestbetaalde topman bij een bank. Hij wist voor zijn prestaties in 2019 een bedrag van 31,5 miljoen dollar (28,6 miljoen euro) binnen te halen, meldt zakenkrant Financial Times vrijdag. Het is het vijfde jaar op rij dat Dimon zijn concurrenten achter zich laat.

Zijn beloning is zelfs nog een beetje hoger dan een jaar eerder. Voor 2019 krijgt hij een vast salaris van 1,5 miljoen dollar, een bonus in contanten van 5 miljoen dollar en extra bonussen ter waarde van 25 miljoen dollar.

Gemiddeld ontvangt een werknemer van JPMorgan Chase een salaris van 133.000 dollar. Dimon ontvangt dus 236 keer de gemiddelde beloning bij de bank.

De topman van JPMorgan laat onder anderen James Gorman van Morgan Stanley achter zich. Gorman krijgt over 2019 een beloning van 27 miljoen dollar, een daling van 7 procent.

De 63-jarige Dimon staat inmiddels veertien jaar aan het roer bij JPMorgan. Hij zei in 2018 dat hij nog ongeveer vijf jaar bij de bank zou blijven, maar vorige week verklaarde Dimon nog minstens vijf jaar van zijn pensioen af te zitten.