De verhouding tussen het aantal ontdekte valse eurobiljetten en het aantal echte biljetten is sinds 2002 niet meer zo laag geweest als nu. Dat meldt de Europese Centrale Bank (ECB) vrijdag.

Er was sinds 2003 een piek te zien in de verhouding tussen het aantal vervalsingen en het aantal echte eurobiljetten. Per miljoen echte biljetten werden toen zestig vervalsingen ontdekt.

Inmiddels is het aantal ontdekte vervalsingen verder gezakt naar een historisch laag punt: 23 vervalsingen per miljoen biljetten. In Nederland is de daling ook goed te merken: de vervalsing is al twee jaar op rij op hetzelfde niveau. Zowel in 2018 als in 2019 zijn in totaal 38.900 vervalste biljetten onderschept in ons land.

De meest vervalste briefjes zijn biljetten van 20 en 50 euro. Hoewel het aantal aangetroffen valse eurobiljetten stabiel is, neemt het aandeel van de 'lage kwaliteit'-vervalsingen juist toe. Eurobiljetten zijn eenvoudig te controleren door de echtheidskenmerken te controleren. Voorbeelden zijn het watermerk en de voelbare inkt.