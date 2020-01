Bayer voert gesprekken met advocaten om de tienduizenden zaken rond onkruidverdelger Roundup te schikken voor een bedrag van zo'n 10 miljard dollar (9 miljard euro), meldt persbureau Bloomberg vrijdag op basis van anonieme bronnen.

Naar verluidt wordt in het huidige overleg gesproken over een bedrag van 8 miljard dollar om de huidige zaken af te kopen en nog eens 2 miljard dollar om de toekomstige zaken te schikken. De hoogte van het bedrag is nog niet zeker en kan veranderen naarmate de gesprekken vorderen.

Onkruidverdelger Roundup, ontwikkeld door Monsanto, wordt geassocieerd met risico's op kanker. Volgens de eisers in deze zaken had het bedrijf moeten waarschuwen voor de vermeende risico's. Monsanto werd later overgenomen door het Duitse Bayer.

Het aantal Amerikaanse claims rond Roundup zijn omhooggeschoten nadat drie jury's miljarden dollars aan schadevergoedingen hadden toegekend aan eisers. Die vergoedingen werden in latere zaken weer verlaagd.