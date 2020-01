De Britse toezichthouder Competition and Markets Authority (CMA) start een onderzoek naar de overname van maaltijdbezorger Just Eat door branchegenoot Takeaway, meldt het laatstgenoemde bedrijf vrijdag in een persbericht.

Het onderzoek van CMA spitst zich toe op de vraag of Takeaway ook was teruggekeerd op de Britse markt als het concern Just Eat niet zou hebben overgenomen.

Takeaway was eerder al actief in het Verenigd Koninkrijk, maar verkocht in 2016 zijn verlieslatende Britse activiteiten aan Just Eat. CMA is bang dat er onvoldoende concurrentie overblijft na een fusie. Hierdoor zouden consumenten een te hoge prijs gaan betalen.

Vooralsnog kan de overname van Just Eat door Takeaway gewoon doorgaan. De CMA kan de bedrijven wel opleggen dat beide takken afzonderlijk moeten worden aangestuurd. Toch heeft Takeaway de overnameplanning aangepast. De transactie loopt nu een week vertraging op.