Bouwvakkers hebben zeven bommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden op een terrein in de buurt van Berlijn waar Tesla zijn eerste Europese fabriek wil bouwen. Dat hebben lokale autoriteiten donderdag bekendgemaakt. Wanneer de vondst precies is gedaan, is niet duidelijk.

Het gaat om explosieven van 50 kilo per stuk. Het is de bedoeling dat ze onschadelijk worden gemaakt, aldus een woordvoerder van de minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Brandenburg.

Tesla heeft een overeenkomst gesloten om land aan te kopen in Grünheide, net buiten Berlijn. Daar moet een gigantische fabriek komen voor de productie van de elektrische auto's die dan de toevoeging 'Made in Germany' krijgen.

De kosten van de explosievenverwijdering worden door de Duitse regering opgevangen, maar dit proces kan wel zorgen voor vertraging van de bouw van de fabriek. Zo zou de onverwachte vondst Tesla alsnog geld kunnen gaan kosten.

Tesla betaalt bijna 41 miljoen euro voor het stuk grond van 300 hectare.