Een ophokplicht is vooralsnog niet nodig, schrijft minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten donderdag in een brief aan de Kamer. De keus om de plicht niet in te voeren, is gemaakt naar aanleiding van advies van de deskundigengroep dierenziekten over het risico voor de vogelgriep.

De deskundigen oordelen dat het risico vooralsnog klein is. Er zijn geen meldingen van besmetting in België, Duitsland en Nederland gedaan. Het zou dan ook onwaarschijnlijk zijn dat er op dit moment besmette vogels in ons land zijn. "Een ophokplicht is een ingrijpende preventieve maatregel met consequenties voor dierenwelzijn, die ik daarom nog niet gerechtvaardigd acht", schrijft de minister.

Vorige week riepen grote spelers uit de sector juist op tot een tijdelijke ophokplicht. De vogelgriep in Midden- en Oost-Europese landen zou gemakkelijk over kunnen slaan naar Nederland. Trekvogels zouden de kou ontvluchten en daarmee mogelijk het virus overbrengen.

Ook dat risico is volgens de deskundigengroep gering. "Alleen wanneer door streng winterweer voedsel voor de vogels onbereikbaar wordt, kan een trek naar het westen worden verwacht. De komende twee weken wordt geen omslag in het weer verwacht."