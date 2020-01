Nederlanders hebben in het derde kwartaal 455 miljoen euro uitgegeven in buitenlandse webwinkels uit de Europese Unie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Dit is een stijging van 20 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2018.

In de afgelopen vijf jaar is de omzet van Europese webwinkels flink toegenomen. Vergeleken met het derde kwartaal van 2014 werd er 170 procent meer omgezet.

De online verkopen van Nederlandse winkeliers lagen in het derde kwartaal van 2019 17,5 procent hoger vergeleken met een jaar eerder. Vooral de winkeliers die ook een stenen vestiging hadden, zagen de omzet stijgen. Zij boekten een omzettoename van 22 procent tegen een verkooptoename van 15 procent voor winkeliers die alleen online actief zijn.

Het CBS benadrukt dat de cijfers voorlopig zijn omdat ze zijn berekend met een methode die nog in ontwikkeling is. Hierdoor worden alleen buitenlandse webwinkels in het onderzoek meegenomen die per jaar minstens 100.000 euro btw aangeven.