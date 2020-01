De commissie-Borstlap verklaart werknemers "vogelvrij", zegt vakbond CNV in een reactie op het advies van de commissie-Borstlap voor de arbeidsmarkt. Andere partijen delen de mening dat er oplossingen nodig zijn voor het grote aandeel flexibele werknemers.

Na een juridische analyse is CNV hard in zijn oordeel: "Borstlap stelt ingrijpende maatregelen voor waarbij werknemers zonder tussenkomst van de rechter deeltijdontslag of een zware loonsverlaging kunnen krijgen", aldus de vakbond.

"Doorvoering van deze maatregelen zou een catastrofe voor werkend Nederland zijn. Met deze maatregelen komen miljoenen werkenden in de problemen", aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin.

De commissie zei in het rapport onder meer dat in plaats van een flexibele schil te ontslaan in het geval van een tegenvaller, een bedrijf ook de mogelijkheid moet krijgen om werknemers minder te betalen als er minder werk is.

"De schoonmaakster die nu 1.600 euro verdient, kan door urenvermindering ineens de helft van haar salaris kwijtraken. Waarmee ze onder bijstandsniveau zit en een beroep moet doen op collectieve middelen. Geen rechter die meekijkt of dit gedeeltelijk ontslag nou echt nodig is", aldus Fortuin.

Te weinig aandacht voor kwetsbare groepen

FNV zei zich in de eigen strijd tegen "doorgeslagen flexibilisering" eerder gesteund te zien door het rapport. "Wij zijn blij dat de commissie-Borstlap tot dezelfde conclusie komt als wij, namelijk dat de doorgeslagen flexibilisering van de arbeidsmarkt aangepakt moet worden", aldus Zakaria Boufangacha, arbeidsvoorwaardencoördinator bij FNV.

Wel vindt de grootste vakbond dat er weinig aandacht wordt besteed aan de positie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. "En hoewel de commissie zich, net als de FNV, uitspreekt tegen de verplichte tegenprestatie, is de oplossing die de commissie aanreikt met de feitelijk mislukte participatiewet, nadrukkelijk niet de onze."

"Tijdelijk werk en ondernemerschap zwaarder belasten, is niet de route", aldus MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland in een schriftelijke reactie. De werkgevers vinden het niet terecht dat ondernemers gelijk zouden moeten worden behandeld als andere werkenden, "terwijl zij bestaansrisico's geheel voor eigen rekening nemen".

Vast contract

Ook houdt de commissie volgens de werkgeversorganisaties te veel vast aan de vaste arbeidsovereenkomst. "Voor de werkende van de 21e eeuw moeten het arbeidsrecht en vaste arbeidscontract uit het begin van de vorige eeuw niet meer als norm gelden."

"We begrijpen heel goed dat mensen zekerheden nodig hebben, maar dat moet je anders organiseren", aldus MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland.

Zzp-organisaties zijn een stuk minder enthousiast. Volgens Zelfstandigen Bouw gaat de commissie voorbij aan de behoefte van zelfstandigen om in vrijheid te ondernemen. "Dat getuigt van oud denken en een gebrek aan respect voor de ruim één miljoen zzp'ers."