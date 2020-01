Nederland staat ook dit jaar weer laag op de corruptie-index van Transparancy International, een lijst die de mate van corruptie weergeeft in de publieke sector van 180 landen. De Corruption Perception Index, die de NGO donderdag publiceerde, geeft de mate van corruptie weer met scores van nul (zeer corrupt) tot honderd (zeer integer). Nederland staat op de achtste plaats en scoort voor het derde jaar op rij 82 punten.

Ondanks de relatief hoge score waarschuwt Transparancy International toch voor de dalende trend in Nederland. "Juist op het terrein van politieke integriteit loopt Nederland achter", schrijft Transparancy International Nederland-directeur Serv Wiemers. "Je hoeft in ons land geen bankbiljet in je rijbewijs te doen als je door de politie wordt aangehouden. Maar lobbyen in ons land is schimmig. En de Nederlandse overheid doet onvoldoende om corruptie van Nederlandse bedrijven in het buitenland te stoppen."

Het recente corruptieschandaal in Angola, waar meerdere Nederlandse bedrijven bij betrokken zouden zijn, zou volgens de NGO aantonen dat alle sectoren in Nederland werk moet maken van integriteit en corruptiebestrijding. "Een relatief hoge score op de CPI mag niet verbloemen dat ons land exporteur van corruptie is", schrijft Transparancy International.

Nederland moet landen als Nieuw-Zeeland, Denemarken en Finland voor zich dulden, die respectievelijk 87, 87 en 86 punten behaalden. Geen enkel land haalde een perfecte score van 100 punten.