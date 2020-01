In een open brief pleiten 120 bekende miljonairs voor de internationale hervorming van het belastingsstelsel, om zo belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan. Onder meer voormalig Unilever-CEO Paul Polman heeft de brief ondertekend, naast onder anderen erfgenamen van de Disney-familie. Dat schrijft CNBC.

De belastingen voor de rijken moeten omhoog, vinden de ondertekenaars, die zich 'Millionaires Against Pitchforks' noemen. De meesten van hen komen uit de Verenigde Staten, en in totaal zijn acht verschillende landen gerepresenteerd op de lijst.

Ze richten zich in de brief aan hun "mede-miljonairs en miljardairs rond de wereld". "Er zijn twee soorten rijke mensen in de wereld: zij die liever belastingen betalen en zij die de voorkeur geven aan hooivorken", schrijven ze. "Wij, de ondertekenaars, hebben liever belastingen. En we geloven dat jullie, als je erover nadenkt, daar ook de voorkeur voor hebben."

Reden voor een oproep tot hogere belastingen is dat door de groeiende ongelijkheid het sociale vertrouwen en daarmee ook de sociale cohesie afbrokkelt. Zo zouden ook internationaal de spanningen oplopen, wat bij gezamenlijke uitdagingen zoals het klimaatvraagstuk een "rampzalige" uitkomst kan betekenen.

De brief komt naar buiten op het moment dat de bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos in volle gang is.