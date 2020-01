Bol.com verkoopt vanaf donderdag kleding en zet meteen grof geschut in. Zo is de grote onlinespeler ABOUT YOU binnengehaald als partner, net als bekende merken als JACK & JONES, Miss Etam, Claudia Sträter en Zeeman.

"Met ABOUT YOU halen we meteen duizenden merken binnen", zegt bol.com-directeur winkels, Margaret Versteden, in gesprek met NU.nl. Het was een langgekoesterde wens van de Nederlandse webwinkel om ook dames- en herenkleding te gaan verkopen.

De aankondiging dat het nu echt gaat gebeuren, komt een week nadat Amazon Nederland de deuren openstelde voor derden om zich aan te melden als partner.

De Amerikanen verkopen nu alleen nog boeken via Amazon.nl, later dit jaar komen daar meer dan twintig categorieën bij, waaronder kleding. "Dat wij nu beginnen is echt toeval", zegt Versteden. "We werken hier al jarenlang naartoe." Zo werd sinds 2015 ervaring opgedaan door sportkleding te verkopen.

'Kleding kopen is een emotioneel proces'

Volgens bol.com is kleding een heel specifiek segment, waarbij klanten andere behoeften hebben en ander gedrag laten zien dan bij andere producten. "Elektronica bijvoorbeeld is heel rationeel. Consumenten zoeken een product dat aan bepaalde specificaties voldoet. Het kopen van kleding is een emotioneler proces, waarbij consumenten zich afvragen of ze het leuk vinden en of het bij ze past."

Ook is de vraag of het letterlijk past van belang. "Je moet heel goed uitleggen wat small, medium of large is", licht Versteden toe. "Als je het niet goed uitlegt, krijg je het terug. Bij kleding moet je er sowieso rekening mee houden dat veel spullen retour komen." Bol.com dicht de partners in dit segment dan ook nadrukkelijk een grotere rol toe dan bij andere categorieën.

"De verhouding tussen eigen producten en spullen van partners ligt normaliter op fiftyfifty, bij mode hopen we op 85 procent van de partners en 15 procent eigen producten. En dat doen we dan alleen om de gaten te vullen, zodat alle maten beschikbaar zijn", aldus de directeur winkels. "We hebben liever dat de partners de producten leveren."

Honderdduizenden kledingstukken

Kleding is een aparte, maar hele grote categorie binnen de onlineverkopen. "Binnen non-food is het zowel in omzet als volume heel groot en wij hopen er ook heel groot in te worden", zegt Versteden.

Een percentage wil ze daar niet aan hangen. De Nederlandse webwinkel begint met honderdduizenden kledingstukken. "Aan het eind van het jaar moeten dat een half miljoen zijn."

De fysieke winkels zullen volgens Versteden niet lijden onder de stap van bol.com. "We werken met hen samen, ze krijgen door de samenwerking meer exposure, een groter platform."

De directeur winkels kan niet zeggen of er nog andere categorieën zijn die bol.com aan het assortiment wil toevoegen. "We kijken meer of binnen de huidige productgroepen nichemarkten zijn, zoals binnen de groep sport hockey en bij boeken meer internationale boeken. We zijn nooit compleet."