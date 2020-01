Eindhoven Airport is in gesprek met het ministerie van Defensie over de aanschaf van een geavanceerder radionavigatiesysteem, zodat het vliegverkeer minder last heeft van dichte mist. Een woordvoerder van de luchthaven bevestigt een verhaal daarover van Het Financieele Dagblad.

Het Brabantse vliegveld heeft eerder last van mist dan andere luchthavens in Nederland omdat het een vrij basic radionavigatiesysteem, een soort tomtom voor piloten, heeft: dat op Eindhoven is van categorie 1, waar andere luchthavens vaak een zogenoemd Instrument Landing System (ILS) van categorie 3 hebben.

Het verschil zit 'm vooral in met hoeveel meter zicht vliegtuigen nog kunnen landen en opstijgen. "Nu is dat op Eindhoven Airport begrensd op respectievelijk 550 en 300 meter", aldus de woordvoerder van de luchthaven tegen NU.nl.

Ook de baanverlichting maakt deel uit van het navigatiepakket. "Bij hogere categorieën zit de verlichting in het midden van de baan, bij ons is dat langs de baan."

Vluchten lopen vertraging op of worden geschrapt

Bij mist gaat de luchthaven dus eerder op slot, met alle gevolgen van dien: vluchten lopen vertraging op, worden zelfs geannuleerd of vliegtuigen moeten worden omgeleid. De luchthaven en zeker ook de klanten en de maatschappijen hebben er dus belang bij dat het vliegveld minder gevoelig wordt voor mist.

Eindhoven Airport is ook qua eigendom een geval apart: het wordt voor zowel de burgerluchtvaart als militaire luchtvaart gebruikt. Het platform is deels van Eindhoven Airport. De start- en landingsbaan is van Defensie, maar wordt ook gebruikt voor commerciële vluchten van bijvoorbeeld Transavia of Wizz Air. Een geavanceerder systeem zou, afhankelijk van voor welk systeem gekozen wordt, enkele miljoen euro's kosten.

Bij nieuw systeem gaat vliegveld weken op slot

"Het is logisch dat we een deel van de kosten daarvan doorberekenen aan de maatschappijen", zegt de woordvoerder. Voor de militaire luchtvaart is de noodzaak van een nieuw systeem minder groot. Als Defensie instemt, wordt het nog een heel gepuzzel wanneer het systeem geïnstalleerd kan worden, want dan gaat de luchthaven wekenlang op slot, voor zowel burgervliegverkeer als militair vliegverkeer. "Idealiter valt het samen met groot onderhoud, dat eens in de zoveel jaar wordt uitgevoerd. Mogelijk kan in die planning geschoven worden."

Volgens een woordvoerder van Vliegbasis Eindhoven, de militaire tak, is schuiven in de planning bespreekbaar. "Het eerstvolgende groot onderhoud staat gepland voor 2025", weet hij. Voor de militaire operatie is het ook niet zo'n probleem als de basis een paar weken dicht gaat. "We kunnen ook vanaf Leeuwarden vertrekken en landen."