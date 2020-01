De Veldhovens chipmachinefabrikant ASML heeft vorig jaar een recordomzet geboekt, maakt het bedrijf woensdag bekend. De omzet van het bedrijf uit Veldhoven steeg in 2019 naar 11,8 miljard euro, een stijging van ruim 8 procent. De winst bleef gelijk: 2,6 miljard euro. Het bedrijf maakte niets bekend over exporten naar China.

De recordomzet werd vooral gestuwd door de groeiende verkopen van de geavanceerde EUV-machine van ASML. De chipmachinemaker wist er 26 van te verkopen en hoopt dit aantal in 2020 op te schroeven naar 35. Die machines kwamen onlangs in het nieuws vanwege de vraag of ze nou wel of niet naar China geëxporteerd mogen worden.

De cijfers zijn goed nieuws voor aandeelhouders: voor hen stijgt de dividenduitkering namelijk met 14 procent, van 2,10 euro naar 2,40 euro per aandeel. Ook kondigt het bedrijf een drie jaar durend programma om 6 miljard euro aan aandelen terug te kopen aan.

"De winst danken we vooral aan de grote vraag naar nieuwe EUV-machines en aan de diensten die we verlenen aan bestaande chipmachines", schrijft topman Peter Wennink. Hij voorspelt dat 2020 "wederom een jaar van groei" zal zijn voor ASML.

ASML speelbal in handelsoorlog tussen China en VS

De Veldhovense chipmachinemaker werd onlangs een speelbal in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. ASML wacht al tijden op een exportvergunning om de hypermoderne chipmachine, die met extreem ultraviolet licht (EUV) werkt, naar China te exporteren.

Deze vergunning wordt echter maar niet verleend, mogelijk omdat de Verenigde Staten niet willen dat deze geavanceerde technologie in de handen van China valt. Om dit voor elkaar te krijgen, heeft de VS Nederland onder druk gezet om de exportvergunning niet te verlenen, zo bevestigde de Amerikaanse ambassadeur in Nederland Pete Hoekstra vorige week in gesprek met Het Financieele Dagblad.

De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zei tegen de zakenkrant dat de "Verenigde Staten geloven dat dit bijzonder gevoelige technologie is, die niet thuishoort op bepaalde plaatsen."