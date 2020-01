Tesla heeft dinsdag nabeurs een beurswaarde van 100 miljard dollar (90,2 miljard euro) bereikt. De 100 miljard-grens is een belangrijke voor Tesla-topman Elon Musk, er is namelijk een bonus aan verbonden van ongeveer 350 miljoen dollar.

Aan de gigabonus voor de topman van Tesla zijn wel wat voorwaarden verbonden. Zo moet Tesla de waarde van 100 miljard dollar eerst één en dan zes maanden gemiddeld genomen vasthouden.

De beurskoers van het bedrijf is al maanden bezig aan een opmars: sinds midden oktober is de beurskoers meer dan verdubbeld. Waar een aandeel Tesla op 23 oktober nog 254 dollar kostte, was dat dinsdag na de 547 dollar, een stijging van ruim 115 procent.