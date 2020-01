Streamingdienst Netflix kreeg er in het laatste kwartaal van 2019 8,8 miljoen gebruikers bij, een stijging van 20 procent. In totaal maken er nu 167 miljoen mensen wereldwijd gebruik van Netflix.

De omzet in het laatste kwartaal steeg daarmee naar 5,5 miljard dollar, een toename van 30 procent. Met 8,8 miljoen nieuwe gebruikers overstijgt Netflix zijn eigen verwachtingen. De voorspelling was dat er wereldwijd 7,9 miljoen abonnees bij zouden komen.



Vooral in Europa, het Midden-Oosten en Azië kreeg Netflix er veel gebruikers bij, zo'n 3,13 miljoen in totaal. Het aantal gebruikers in de Verenigde Staten was echter lager dan verwacht. Het bedrijf anticipeerde op 600.000 nieuwe Amerikaanse gebruikers, maar in het laatste kwartaal sloten 420.000 Amerikanen een abonnement af op de streamingdienst.

De afname in Amerikaanse gebruikers valt te verklaren door de opkomst van andere streamingplatforms. Apple en Disney lanceerden in november 2019 hun eigen streamingdiensten, Disney+ en Apple TV+, met hun eigen films en series.

Netflix-CEO Reed Hastings zei in november niet bezorgd te zijn over deze nieuwe streamingdiensten. "We hebben altijd al concurrentie gehad. Iedereen heeft nu door dat dit soort platforms op het internet echt werken, dus nu beginnen alle grote bedrijven hun eigen dienst", aldus Hastings.

Netflix verwacht in het eerste kwartaal van 2020 7 miljoen nieuwe gebruikers.