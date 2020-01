Vliegtuigfabrikant Boeing heeft dinsdag gezegd dat het bedrijf niet verwacht dat de Boeing 737 MAX voor aankomende zomer nog de lucht ingaat. Dat meldt persbureau AP.

Het bedrijf verwacht niet dat federale toezichthouders de wijzigingen die aan het type vliegtuig zijn toegebracht, goed zullen keuren voor aankomende zomer.

Het populaire vliegtuigtype mag al sinds maart 2019 de lucht niet in, na twee dodelijke crashes in Indonesië en Ethiopië die veroorzaakt werden door technische mankementen. Bij deze crashes kwamen in totaal 346 mensen om het leven. Afgelopen week kwam nog een nieuw softwaremankement aan het licht. De kosten lopen hierdoor op.

Deze maand is de productie van de 737 MAX gestaakt omdat het proces te veel tijd in beslag zou nemen. Enkele weken geleden beweerde het bedrijf dat het de verbeteringen aan het toestel enkele maanden voor de zomer al helemaal doorgevoerd zou hebben.

