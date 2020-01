De Europese Centrale Bank (ECB) gaat samen met een aantal andere grote centrale banken samenwerken op het gebied van cryptomunten, om uiteindelijk ook te kijken of ze zelf wat zouden hebben aan een eigen digitale munt. Dat meldt Bank for International Settlements (BIS) dinsdag.

Naast de ECB zijn ook de centrale banken van het Verenigd Koninkrijk, Japan, Zweden en Zwitserland betrokken bij het experiment.

De instellingen willen niet heel veel details kwijt, maar zeggen wel dat ze "ervaringen willen delen" terwijl ze onderzoeken op welke manieren een digitale munt iets betekent in de desbetreffende landen. De groep wordt onder anderen geleid ECB-bestuurslid Benoît Cœuré.

De centrale banken hebben de afgelopen tijd concurrentie van cryptomunten van grote techbedrijven.

Cœuré heeft eerder al zijn zorgen geuit over Facebooks cryptomunt Libra, die het bedrijf vorig jaar aankondigde. Het bestuurslid van de ECB maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. "Het kan niet gebeuren dat ze zomaar financiële diensten ontwikkelen zonder dat daar enige regels voor zijn, dat is te gevaarlijk."

Afgelopen december kwamen de Europese ministers van Financiën al overeen dat private digitale valuta zoals Facebooks libra voorlopig niet worden geïntroduceerd in de Europese Unie. De risico's die deze munten met zich meebrengen, moeten volgens hen eerst duidelijk worden geïdentificeerd en aangepakt.