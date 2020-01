De Duitse autoriteiten zijn binnengevallen bij Duitse kantoren van de Japanse automaker Mitsubishi in een onderzoek naar het gebruik van sjoemelapparatuur in dieselauto's. Dat meldt de Duitse openbaar aanklager dinsdag. Met de apparatuur kan worden valsgespeeld bij emissietesten.

De openbare aanklager onderzoekt Mitsubishi-auto's met viercilinder dieselmotoren van 1,6 en 2,2 liter die aan de Europese emissiestandaarden Euro5 en Euro6 voldoen. Deze auto's zouden mogelijk sjoemelapparatuur hebben gebruikt, zodat het lijkt alsof de dieselmotoren een stuk minder uitstoten dan daadwerkelijk het geval is.

Naast het onderzoek naar de dieselauto's van de Japanse automaker, wordt ook een werknemer van een internationale automaker onderzocht wegens fraude, schrijft de Duitse autoriteit. Het is niet bekend of deze werknemer bij Mitsubishi werkzaam is.

De autoriteiten zijn op in totaal tien locaties binnengevallen als onderdeel van het onderzoek, waaronder in Frankfurt, Hannover en Regensburg, schrijft de openbaar aanklager.

Volkswagen vijf jaar geleden in opspraak vanwege sjoemelsoftware

Het is niet de eerste keer dat een automaker betrokken is geraakt bij het sjoemelen met emissietesten. De Duitse automaker Volkswagen kwam in 2015 wereldwijd in opspraak nadat in de Verenigde Staten werd ontdekt dat de dieselmotoren met behulp van software vals konden spelen bij emissietesten. Door de software leken de motoren een stuk minder uit te stoten dan daadwerkelijk het geval was.

Het dieselschandaal uit 2015 kostte de Duitse automaker in totaal zo'n 30 miljard euro aan schikkingen, boetes en reparaties.