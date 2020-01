Luchtvaartconcern Air France-KLM houdt zich niet bezig met het kopen van aandelen in het noodlijdende Malaysia Airlines. Eerder vandaag meldden bronnen aan persbureau Reuters dat het concern interesse had in een flink aandeel in de Maleisische luchtvaartmaatschappij. Die berichten kloppen niet, aldus Air France-KLM.

Air France-KLM zei dinsdag gesprekken te hebben gevoerd met de eigenaren van Malaysia Airlines, maar benadrukt geen rol te zullen spelen bij het vinden van nieuwe investeerders voor de luchtvaartmaatschappij.

"Air France-KLM heeft contact gehad met de aandeelhouders van Malaysia Airlines, maar in dit stadium is Air France-KLM geen partij in het verkoopproces van Malaysia Airlines", verklaart een woordvoerder aan persbureau Reuters.

De Maleisische overheid is op zoek naar een strategische partner om de nationale vliegmaatschappij in de lucht te houden. Malaysia Airlines heeft moeite het hoofd boven water te houden, onder meer vanwege betrokkenheid bij twee tragedies: de in Oekraïne neergehaalde vlucht MH17 was van de maatschappij, net als de in 2014 verdwenen vlucht MH370.

Daarnaast is de concurrentie groot in Zuidoost-Azië, waar veel budgetmaatschappijen als AirAsia, TigerAir en Lion Air vliegen.