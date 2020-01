De taxidienst Uber is in de Amerikaanse staat Californië een kleinschalige proef gestart waarbij bestuurders zelf de ritprijs kunnen bepalen, schrijft The Wall Street Journal dinsdag. Momenteel gebeurt dat nog via een algoritme, dat kijkt naar onder meer de afstand van de rit en hoe groot de vraag naar een Uber-taxi op dat moment is.

Dat Uber met deze proef start, heeft alles te maken met een nieuwe arbeidswet in Californië. Die wet moet ervoor zorgen dat bedrijven die deel uitmaken van de klusjeseconomie, zoals Uber en Lyft, mensen die voor hen werken als vaste werknemers gaan behandelen. Zij zouden dus aanspraak moeten maken op zaken als ziektedagen. Uber is niet blij met deze wet, omdat het de kosten voor het bedrijf flink zou verhogen.

De taxidienst is het er niet mee eens dat het bedrijf zich aan de wet moet houden, omdat Uber zichzelf geen vervoersbedrijf vindt, maar een technologieplatform dat bestuurders en passagiers met elkaar in contact brengt. De bestuurders zijn dus geen onderdeel van de corebusiness van Uber, beargumenteert het bedrijf.

Uber start nu met de proef in Californië om te benadrukken dat bestuurders autonoom zijn en enigszins onafhankelijk van Uber opereren. Als onderdeel van de proef kunnen bestuurders de prijs per rit maximaal vijf keer hoger dan de normale Uber-prijs leggen.

De nieuwe arbeidswet heeft flink wat losgemaakt in de staat Californië. Zo leidde de wet tot de ontslagen van honderden freelance journalisten die werkzaam waren bij Vox Media, bekend van de sportblogsite SB Nation.