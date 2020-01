Chinese boekingsplatforms bieden gratis annuleringen voor reizen naar Wuhan aan omdat daar het gevaar van een uitbraak van het coronavirus dreigt. Dat melden bedrijven als Trip.com, Qunar.com en Fliggy, dat in handen is van Alibaba Group, dinsdag.

De bedrijven kwamen afzonderlijk van elkaar met vergelijkbare berichten aan hun klanten. De platformen wachten naar eigen zeggen nog op annuleringsregelingen van trein- en vliegmaatschappijen, die daarmee nog niet over de brug zijn gekomen.

Wereldwijd zijn momenteel zo'n driehonderd mensen gediagnosticeerd met het virus en zijn er inmiddels vier aan overleden. In China bevindt het merendeel van de besmette mensen zich in de miljoenenstad Wuhan, waar het virus in december uitbrak. Maandag maakten de Chinese autoriteiten bekend dat het overdraagbaar is van mens op mens.

De aandelenkoersen van onder meer hotelconcerns, vliegmaatschappijen en toerismebedrijven zijn de afgelopen dagen onderuitgegaan.