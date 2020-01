Budgetvliegmaatschappij easyJet heeft geprofiteerd van de ondergang van de Britse reismaatschappij Thomas Cook, schrijft de Ierse maatschappij dinsdag. Het bedrijf stelt de verwachte omzet per stoel naar boven bij voor de zes maanden tot maart en noemt het faillissement van Thomas Cook als een van de redenen waardoor het bedrijf de verwachtingen kon bijstellen.

EasyJet verwacht tot maart een omzet per stoel te halen van "gemiddelde tot hoge enkele cijfers", onder meer gestuwd door het faillissement van de 178 jaar oude rivaal in september. Eerder verwachtte easyJet "lage tot middelmatige enkele cijfers".

Naast het faillissement van de branchegenoot wijst easyJet ook naar de lage groei van concurrenten in de markten waarin easyJet opereert als reden voor het omhoog bijstellen van de verwachtingen.

Wel verwacht easyJet in het half jaar tot maart wel minder passagiers te vervoeren dan eerder gedacht. Dit heeft alles te maken met stakingen van luchtverkeersleiders in Frankrijk. EasyJet verwacht tot maart een groei van het aantal passagiers van 1,5 procent, eerder ging het bedrijf uit van 1,7 procent.

De budgetvliegmaatschappij maakte dinsdag ook kwartaalresultaten bekend. Het bedrijf zegt in de drie maanden tot december de omzet per stoel verhoogd te hebben met 8,8 procent. Dit is volgens het bedrijf met name te danken aan de verkoop van 'extraatjes' als bagage- en stoelallocaties.