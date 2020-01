Hoewel de Verenigde Staten en Frankrijk maandag in hun gesprekken over de digitaks een wapenstilstand hebben bereikt, zegt de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire dinsdag dat het overleg "lastig" blijft.

De Amerikanen dreigden een handelsoorlog te starten vanwege de Franse digitaks, die volgens hen vooral Amerikaanse bedrijven zou raken. Die strijd werd maandag afgewend: de twee landen beloofden om tot ten minste eind 2020 geen tarieven die ten koste van elkaar gaan in te voeren.

Le Maire noemt deze ontwikkelingen dinsdag "een erg positief startpunt", maar maakt ook duidelijk dat er nog een compromis moet worden bereikt over het wereldwijd belasten van digitale activiteiten.

Het doel van de Fransen is om uiteindelijk een minimaal belastingtarief in te voeren voor bedrijven die momenteel helemaal niets afdragen, aldus de minister.

De strijd tussen de landen ving in juli 2019 aan, toen de Fransen hun digitaks van 3 procent aankondigden. Die werd met terugwerkende kracht ingevoerd vanaf januari en geldt voor techbedrijven met een omzet van boven de 750 miljoen euro per jaar, waarvan ten minste 25 miljoen euro in Frankrijk.

Omdat veel van dit soort grote spelers uit de VS komen, dreigden de Amerikanen al snel met mogelijke sancties.